الدولة تعلن الحرب على «الدروس الخصوصية».. 180 مليون جنيه فاتورتها ببورسعيد خلال عام.. و«التعليم»: لاتراجع عن إغلاقها

كتب- عمر محمد

قبل 20 يومًا من إنطلاق العام الدراسي تشن الحكومة حربًا جادة ضد أباطرة الدروس والمراكز الخصوصية في كافة المحافظات، فقد أعلن وزير التربية والتعليم دكتور الهلالي الشربيني أن أكثر من محافظة أنضمت للمشاركة في مبادرة «محافظة خالية من الدروس الخصوصية»، من أجل القضاء على مواجهة نحو 2000 مركز، وإعادة التأهيل بالمجموعات الدراسية.

وتكافح «التربية والتعليم» لمواجهة تجريف عقول طلابها، عن طريق إغلاق تلك المراكز ومكافحة مافيا الدروس الخصوصية.

بورسعيد بلا دروس خصوصية

كانت بورسعيد أولى المحافظات التي شنت حربًا جادة بلا هوادة على مراكز الدروس الخصوصية، فقد أغلقت حملات المحافظة نحو 40 مركزًا للدروس الخصوصية حتى الآن، مع متابعة ومراقبة إغلاقها بصورة دائمة لمنع إعادة فتحها مرة آخرى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة نهائي، ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم وفرتا أماكن مناسبة ومهيأة تمامًا لاستقبال الطلاب في مجموعات التقوية بالمدارس.

وأوضح الغضبان أن طلاب الابتدائية لم يحصلوا على أي دروس، وكانت نتيجة متميزة للغاية، عكس نتيجة الإعدادية والثانوية التي كانت نسبة النجاح فيها قليلة؛ بسبب المعلومات الخاطئة وتشتيت ذهن الطالب في دروس خصوصية لا قيمة لها، على حد قوله.

وألمح إلى انه رصد 15 من اباطرة الدروس الخصوصية دخلهم الشهرى من الدروس 15 مليون جنيه شهريًا يحصلون عليها من خلال الغالبية العظمى من اولياء الامور محدوى الدخل والبسطاء الذين يقترضون من أجل اعطاء هؤلاء الاباطرة الذين لايراعون ضمائرهم فى العمل.

كما كشف أن إجمالي الأموال التي يحصل عليها أباطرة الدروس الخصوصية بالمحافظة من طلاب الثانوية العامة في العام تصل إلى حوالي 180 مليون جنيه.

وأهالي المحافظة يعترضون على القرار

وقفات احتجاجية يومية ضد قرارات التربية والتعليم والمحافظ، كان أخرها أمس الخميس بعدما قام طلاب بمختلف المراحلة الدراسية وأولياء أمورهم بمحافظة بورسعيد، بإغلاق شارع 23 يوليو المقابل لديوان عام المحافظة، إغلاق مراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة، وتشميعها بالشمع الاحمر.

وطالب المتظاهرون بإالغاء القرار السابق وإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية مرة أخري، مرددين هتافات ضد المحافظ عادل الغضبان.

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والغربية تنضم للحرب ضد مافيا الدروس الخصوصية

محافظة الغربية هى الآخرى رفعت راية الحرب ضد مراكز الدروس الخصوصية، فقد قرر اللواء أحمد صقر غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى مدن المحافظة، وكلف العميد مهند أبو ليمون مدير شرطة المرافق بحصر المراكز والسناتر بالتنسيق مع الأحياء والمدن ومداهمتها ورفع كافة الخدمات منها بما فيها عدادات الإنارة والمياه وتشميعها بالشمع الأحمر.

كما تم تكليف رؤساء أقسام الإشغالات بشرطة المرافق بتنفيذ القرار فى دائرة كل منهم على أن يتم التنفيذ فورا بالتنسيق مع الوحدات المحلية وبحضور كافة الأجهزة المعنية بشركات الكهرباء والمياه والغاز مع تحميل مسئولية التحفظ على المراكز للمسئولين عنها وأخذ التعهد اللازم عليهم لضمان عدم فض الشمع.

كما طلب المحافظ من فريدة مجاهد وكيل وزرة التربية والتعليم بالمحافظة بحصر أسماء المدرسين من أعضاء مافيا الدروس الخصوصية والمعروفين بالاسم ويقومون بنشر إعلانات للترويج لأنفسهم وبحث موقفهم فى مدارسهم وإلغاء إجازات من قام بأخذ إجازة للتفرغ للدروس الخصوصية.

وإغلاق 109 مركز بالإسكندرية

فقد أغلق مأمورو الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، 17 معهدًا ومركزًا تعليميًّا لإعطاء الدروس الخصوصية، بإدارة العامرية التعليمية، وفي إدارة برج العرب التعليمية اغلق مأموري الضبط القضائي 12 معهدًا تعليميًا.

وفي إدارة المنتزه التعليمية، تم إغلاق 12 مركزًا تعليميًّا كما صدر قرارًا آخر بإغلاق 28 مركزًا تعليميًّا بإدارة وسط التعليمية، كما قام مأمورو الضبط القضائي بغلق 36 مركزًا ومعهدًا تعليميًّا بإدارة غرب التعليمية؛ وذلك لقيامهم بمباشرة نشاط تعليمي بدون ترخيص.

وحملات مكبرة بالقليوبية

فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تطالب بإغلاق 130 مركزًا غير مرخص للدروس الخصوصية، وكثفت المحافظة من حملاتها لمكافحة تلك المراكز كان آخرها اليوم الجمعة بعدما شن مجلس مدينة شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة المراكز غير المرخصة للدروس الخصوصية، وتم إغلاق 8 مراكز للدروس وتم تشميعها بالشمع الأحمر.

وقال علاء النادي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن تلك الحملة جاءت استمرارًا للحملة المكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه تم إغلاق ١٧ مركزًا منها منذ أسبوعين واليوم تم استكمال باقي المراكز