5 نصائح تجميليَّة قد تغيِّر حياتك

يمكن لبعض النَّصائح السَّريعة في مجال التجميل أن تغيِّر حياتك بالكامل، فنصائح الخبراء ما هي إلا خطوات بسيطة، ولكنَّها قويَّة التأثير إذا قمنا باتباعها على المدى البعيد.

لذا نضع بين يديكِ 5 نصائح تجميليَّة من شأنها أن تغيِّر حياتك إذا قمتِ بإدخالها في روتينك اليومي، وهذه النَّصائح هي:

1. العسل كأفضل حلٍّ للقضاء على حب الشَّباب

يتميَّز العسل بخصائص مضادَّة للجراثيم، مما يجعله فعَّالاً جدًا في القضاء على أهم مشاكل البشرة، وهي حب الشَّباب، حيث أنَّ دهن بشرة الوجه بالعسل لمدَّة 10 دقائق له مفعول رائع في القضاء على الحبوب.

2. صودا الخبز لأسنان أكثر بياضاً

يمكن لخلط ملعقة من صودا الخبز مع 3 قطرات من بيروكسيد الهيدروجين أن تخلِّصك من بقع الأسنان الصفراء، لتحصلي على أسنان لؤلؤية ناصعة البياض.

3. بلسم الشَّعر لإزالة أسهل للشَّعر الزَّائد

لإزالة الشَّعر الزَّائد من الجسم بدون ألم، قومي بغسل جسمك بالماء وبلسم الشَّعر لتتمتعي بمفعول ساحر في ترطيب الجلد، وجعل الشَّعر أكثر ليونة، وبالتالي أسهل للنتف.

4. احفظي منتجات تجميلك في الثَّلاجة

من أهم النَّصائح التجميليَّة مع بداية فصل الصيف هي حفظ منتجات التجميل في الثَّلاجة لحمايتها من حرارة فصل الصيف، وعلى الرُّغم من صحَّة هذه النَّصيحة، إلا أنَّ فائدة وضع منتجات التجميل في الثَّلاجة لا تقتصر على حمايتها من حرارة فصل الصيف فحسب، فأقلام الكحل والحواجب وأقلام الشِّفاه تكون أكثر تماسكاً عند حفظها في الثَّلاجة، وبالتالي ستقوم بإعطائك خطوطًا أكثر وضوحًا مع ثبات يدوم لمدَّة أطول.

5. استخدمي زيت زهرة الربيع للتخلُّص من بقع البشرة

يساعد زيت زهرة الربيع في شفاء البشرة من البقع والاحمرار والنقاط المؤلمة، لذا قومي بدهن هذه المناطق بزيت زهرة الربيع مساءً قبل النَّوم للحصول على أفضل النَّتائج.