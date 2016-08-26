أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«جمعة»: الأوقاف قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد للمساجد في تاريخها

Google+ Print
«جمعة»: الأوقاف قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد للمساجد في تاريخها «جمعة»: الأوقاف قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد للمساجد في تاريخها

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة لن تسمح ببناء المساجد قبل التنسيق معها، مشيرًا إلى ان هناك العديد من المساجد المغلقة والتي تحتاج إلي المساعدة لإعادة فتحه مرة أخرى، موضحًا ان هناك مناطق لا تحتاج مزيد من المساجد نظرًا لوجود عدد كافي.

وأوضح وزير الأوقاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة، مع الإعلامي تامر أمين، ان من يريد بناء مسجد عليه التوجه إلي الأوقاف لتحديد الطريقة الأفضل سواء إقامة مراكز طبية أو تجديد وتشغيل المساجد المغلقة بدلا من بناء مسجد جديد، وذلك حتي يكون الصواب أكبر وأعظم وفقا لاحتياج المنطقة,

وقال ، أن الوزارة قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد في تاريخها، موضحًا أنه تم إحلال وتجديد 375 مسجدًا خلال عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا