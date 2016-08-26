«جمعة»: الأوقاف قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد للمساجد في تاريخها

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة لن تسمح ببناء المساجد قبل التنسيق معها، مشيرًا إلى ان هناك العديد من المساجد المغلقة والتي تحتاج إلي المساعدة لإعادة فتحه مرة أخرى، موضحًا ان هناك مناطق لا تحتاج مزيد من المساجد نظرًا لوجود عدد كافي.

وأوضح وزير الأوقاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة، مع الإعلامي تامر أمين، ان من يريد بناء مسجد عليه التوجه إلي الأوقاف لتحديد الطريقة الأفضل سواء إقامة مراكز طبية أو تجديد وتشغيل المساجد المغلقة بدلا من بناء مسجد جديد، وذلك حتي يكون الصواب أكبر وأعظم وفقا لاحتياج المنطقة,

وقال ، أن الوزارة قامت بأكبر عملية إحلال وتجديد في تاريخها، موضحًا أنه تم إحلال وتجديد 375 مسجدًا خلال عام.