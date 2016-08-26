من النجمات العربيات أجمل الاطلالات لعيد الأضحى!

لقد أصبحت كثيرات من نجماتنا العربيات مثالاً يحتذى به في الأناقة، وبإمكانك أن تستوحي منهن إطلالات أنيقة وراقية. وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى، اخترنا اليوم بعض أبرز وأحدث إطلالات النجمات العربيات في مناسباتهن الخاصة لتستوحي منهن.

تعرَّفي على أسلوب نانسي عجرم واستوحي منها إطلالاتك الصيفية

الفساتين الضيقة على طريقة مايا دياب، نجوى كرم، وسيرين عبد النور

في حال رغبت باعتماد إطلالة لافتة في الفساتين الضيقة، بإمكانك أن تستوحي من مايا دياب في فستانها الأزرق أو من سيرين عبد النور في فستانها الأبيض، أو من نجوى كرم في فستانها الفوشيا، وبذلك ستضمنين "لوك" جذاباً وأنيقاً.

الفساتين الماكسي على طريقة بلقيس، نسرين طافش، وأمل بوشوشة

في حال رغبت بتنسيق إطلالة فاخرة في عيد الأضحى، استوحي من أمل بوشوشة في فستانها الماكسي الناعم، أو من نسرين طافش في فستانها ذي الطابع الشرقي، أو من بلقيس فتحي في فستانها الأبيض الفاخر. فبهذه الإطلالات ستتمكّنين من حضور المناسبات الفاخرة في العيد.

الجمبسوت على طريقة هيفا وهبي

أما إذا رغبت في إطلالة غير اعتيادية، فاستوحي من هيفا وهبي في الجمبسوت الفضي المميز الذي اختارته من "زهير مراد" Zuhair Murad وتألقي بإطلالة مبتكرة ومميزة في عيد الأضحى.

وطبعاً، هنالك الكثيرات من النجمات العربيات اللواتي اعتمدن أجمل الملابس والتنسيقات أيضاً مثل: نانسي عجرم، درة زروق، نادين نجيم والقائمة تطول.

تابعي إطلالات النجمات العربيات عن قرب واستوحي منهن أجمل الإطلالات في عيد الأضحى.

