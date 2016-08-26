توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا مع وجود السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام قد تصل 40 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و تسع دقائق صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 27 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشر و56 دقيقة ظهرا .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 33 50 10 .

> دبي 45 33 40 10 .

> الشارقة 44 29 45 10.

> عجمان 44 30 45 10.

> أم القيوين 45 29 50 10 .

> رأس الخيمة 45 27 45 10 .

> الفجيرة 39 30 80 30.

> العين 44 32 35 10 .

> ليوا 45 29 40 10 .

> الرويس 43 27 80 15 .

> السلع 42 29 80 20.

> دلما 41 32 70 30 .

> طنب الصغرى 39 32 75 40 .

> طنب الكبرى 39 32 75 40 .

> أبوموسى 39 32 85 35.