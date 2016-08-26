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منى زكي سائقة أجرة في شوارع القاهرة

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منى زكي سائقة أجرة في شوارع القاهرة منى زكي سائقة أجرة في شوارع القاهرة

الجمعة 26-08-2016 15:43

تجربة جريئة ومختلفة تماماَ خاضتها النجمة منى زكي، حيث استقلّت سيارة "أوبر" وهي شركة خاصّة لتوصيل الركاب بالأجرة، وقامت بإيصال الركاب بنفسها.
منى خاضت التجربة في برنامج "على فين يا نجم" من إنتاج شركة "طيارة"، وقد كانت الحلقة غنية بالطرافة، حيث وضع القائمون على البرنامج ورقة في التابلوه تحمل طلبات لمنى زكي، ومن بين الطلبات أن تغني "حبيبي ولا على باله" لعمرو دياب ولكن بطريقة محمد محيي.
وطلب آخر أن تتذكر اسمها في فيلم "ليه خلتني أحبك"، وغيرها من الطلبات التي زادت من طرافة الحلقة.
كما قامت منى بالاستماع للأغاني الشعبي مثل "آه لو بعبت يا زهر" و"آه يا دنيا" وغيرها، واتصلت بأصدقاء الركاب كما طلبت منهم تقليدها.

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