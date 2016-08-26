«كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادمًا من الإمارات في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة لبحث التطورات في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت مصادر إن المبعوث الأممي سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بمصر وجامعة الدول العربية لبحث أخر تطورات الوضع في ليبيا.

كما سيناقش كوبلر جهود التوصل إلى حل للأزمة السياسية وحصول حكومة الوفاق الوطني الليبي على موافقة ودعم مجلس النواب الليبي ودعم الشعب الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية.