أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

Google+ Print
«كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا «كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

مارتن كوبلر

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادمًا من الإمارات في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة لبحث التطورات في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت مصادر إن المبعوث الأممي سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بمصر وجامعة الدول العربية لبحث أخر تطورات الوضع في ليبيا.

كما سيناقش كوبلر جهود التوصل إلى حل للأزمة السياسية وحصول حكومة الوفاق الوطني الليبي على موافقة ودعم مجلس النواب الليبي ودعم الشعب الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا