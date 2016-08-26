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تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى منقباد بأسيوط

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تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى منقباد بأسيوط تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى منقباد بأسيوط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرية منقباد، وذلك فى إطار خطة المحافظة وتنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى المحافظ، بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر.

وترأس الحملة أيمن محمد محروس، رئيس مركز ومدينة أسيوط، يرافقه نوابه محمد عبد السلام أحمد، وعبد الناصر عبد الغنى محمد، ورئيس الوحدة المحلية بمنقباد.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 36 حالة إزالة للتعديات من أصل 56 حالة بمساحة فدان ونصف، وتم تنفيذ حملة الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض مع التشديد على استمرار الحملات والتصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية.

 

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