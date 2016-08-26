واشنطن تسلم الجيش الأفغاني 4 مروحيات هجومية

تسلمت القوات الجوية الأفغانية 4 مروحيات هجومية خفيفة جديدة من الولايات المتحدة كجزء من جهود تعزيز قدرات الدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية اليوم الجمعة أن كابول تسلمت أربع مروحيات من طراز إم دي-530 جديدة ليصل عدد إجمالى مروحيات التى تم تسليمها إلى القوات الأفغانية إلى 27.

وقال الكولونيل “بيل أشفورد”، قائد السرب الاستطلاعات الجوية الاستشارية رقم 438 إن “الجهود مستمرة لتعديل 13 مروحية لدعمها بقدرات صاروخية من عيار 2.75 بوصة وإضافة أنظمة رؤية محسنة”.

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