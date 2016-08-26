ASKELHADARY - الحضري يختار.. أسوأ هدف سكن شباكه

اختار عصام الحضري أسوأ هدف سكن شباكه طوال مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر.

وجاوب الحضري على أسئلة الجمهور حول بعض لحظات مسيرته الكروية.

وقال الحضري في تصريحات على حسابه الشخصية بموقع "تويتر": "كل هدف يسكن شباكي يثير غضبي بكل تأكيد".

وأضاف "أعتبر نفسي مسؤولا عن كل هدف يسكن شباكي حتى لو لم يكن بسببي، حتى لو كان من ركلة جزاء".

وأتبه "فأنا مسؤول عن حماية مرماي وهكذا تربيت منذ طفولتي".

الحضري أتم "رغم ذلك أعتبر أن أسوأ هدفين سكنا شباكي هما هدف جورج ويا لمنتخب ليبيريا في مرماي عام 1997 وهدف حرس الحدود في مرماي مع الإسماعيلي والذي أقصانا من البطولة.