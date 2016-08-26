أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ASKELHADARY - الحضري يختار.. أسوأ هدف سكن شباكه

Google+ Print
#ASKELHADARY - الحضري يختار.. أسوأ هدف سكن شباكه #ASKELHADARY - الحضري يختار.. أسوأ هدف سكن شباكه

اختار عصام الحضري أسوأ هدف سكن شباكه طوال مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها ومنتخب .

وجاوب الحضري على أسئلة الجمهور حول بعض لحظات مسيرته الكروية.

وقال الحضري في تصريحات على حسابه الشخصية بموقع "تويتر": "كل هدف يسكن شباكي يثير غضبي بكل تأكيد".

وأضاف "أعتبر نفسي مسؤولا عن كل هدف يسكن شباكي حتى لو لم يكن بسببي، حتى لو كان من ركلة جزاء".

وأتبه "فأنا مسؤول عن حماية مرماي وهكذا تربيت منذ طفولتي".

الحضري أتم "رغم ذلك أعتبر أن أسوأ هدفين سكنا شباكي هما هدف جورج ويا لمنتخب ليبيريا في مرماي عام 1997 وهدف حرس الحدود في مرماي مع الإسماعيلي والذي أقصانا من البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب