ضبط 135 زجاجة خمور بمحل عصير قصب.. وشبكة دعارة بكافيتريا بالإسكندرية

مراسل«ONA»:

ضبطت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، سيدة تسهل دعارة أخريات بالطريق العام فى الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام ” مروة .م ” باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

وتمكن ضباط القسم من ضبط كل من ” مروة. م ” – 24 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان الرمل ، و “شيماء .ع” – 29 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان الرمل ، و” وليد. ص”- 23 سنة بائع مقيم دائرة قسم ثان الرمل، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالث بإحدى الكافيتريات بمنطقة الشاطبي دائرة قسم باب شرقي.

وتحرر المحضر جنح قسم باب شرقي وجاري العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام ” محمود .م “- 45 سنة صاحب محل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه بعرض وبيع كمية من الخمور “بدون ترخيص” داخل محل عصير قصب الكائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضبط بالمحل عدد ” 135 ” زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض علي النيابة.