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«تموين الإسكندرية» تضبط سلعًا غذائية ولحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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«تموين الإسكندرية» تضبط سلعًا غذائية ولحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمى «تموين الإسكندرية» تضبط سلعًا غذائية ولحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمى

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط “عمرو .م” 34 سنة، صاحب مصنع شيكولاتة، لحيازته عدد “1680″ قطعة شيكولاتة، وعدد “260″ كجم شيكولاتة خام، وعدد “70″ كجم مستلزمات إنتاج “لبن بودرة – قالب شيكولاتة وبديل زبدة كاكاو – عسل جلكوز” جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم تستخدم فى غير المخصص لها.

كما تم ضبط “أحمد .س” 28 سنة، صاحب ثلاجة تبريد لحيازته وعرضه للبيع عدد “750 ” كجم من اللحوم المجمدة المصنعة “هوت دوج – برجر – كفته سجق – مفروم لانشون” بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط “أحمد. م” 20 سنة جزار، لحيازته وعرضه للبيع عدد “35″ كجم من اللحوم “شمبرى بقرى – ضأن – بتلو” بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و”محمد .ر ” 25 سنة جزار، لحيازته وعرضه للبيع عدد “17″ كجم من اللحوم البلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

 

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أونا

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