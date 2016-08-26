نهيان بن مبارك: يوم المرأة الإماراتية نظرة وطنية واثقة في مستقبل الدولة

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل.

وقال معاليه - في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام - " يسعدني ويشرفني ونحن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية الذي يتزامن مع احتفالنا بتأسيس الاتحاد النسائي العام أن نحتفي أولا بأم الإمارات أم الخير كله سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أدام الله عليها الصحة والعافية ..نحتفي بدورها الكبير في مسيرة الدولة ومسيرة العالم كله .. هي النموذج الرفيع لابنة الإمارات صاحبة العطاء الكثير والإنجاز اللامحدود ..هي القدوة الصالحة للمرأة الإماراتية وهي المثال والنموذج الذي يحتذى به دائماً في العطاء والإنجاز".

وتقدم معاليه بهذه المناسبة بتحية وفاء ومحبة وعرفان إلى سمو "أم الإمارات" ..معربا عن اعتزازه بما لسموها من آمال وطموحات كبيرة من أجل الإمارات وبثقتها الكاملة في قدرات وعزائم بنات الوطن وبإسهاماتها المتواصلة في بناء المجتمع والإنسان ليس فقط في الإمارات بل في العالم كله على حد سواء .. وقال " إنني اليوم أتشرف بأن أهنئ سموها على حب الجميع لها وعلى المنزلة الرفيعة التي تتبوأها في قلوبنا جميعاً ..كما أهنئ الإمارات كلها بما تبذله سموها من جهود كبيرة ومستمرة لخدمة قضايا المرأة في كل مكان".

وتابع معاليه " يسعدنا ويشرفنا كذلك نحن أبناء وبنات الإمارات وفي يوم المرأة الإماراتية أن نتذكر بكل فخر واعتزاز النموذج المرموق للتلاحم القوي بين الشعب والقيادة في دولة الإمارات ..لقد كان حظنا موفوراً أن هيأ الله لنا القيادة الحكيمة للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله وأجزل ثوابه" وهو الذي كان مثالاً رائعاً للقيادة الوطنية المخلصة وكانت له رؤية واضحة لمسيرة المجتمع ولدور الإنسان ــ رجلاً أو امرأة على حد سواء ــ في صنع حاضره وتشكيل مستقبله ..إننا نتذكر اليوم وبكل فخر واعتزاز كيف أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد وقفت دائما إلى جانب القائد العظيم – مؤسس الدولة – وهو يقود مسيرة النهضة الشاملة في ربوع هذا الوطن حريصاً كل الحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية الحقة وعلى تعميق دور المرأة في المجتمع بشكل خاص".

وقال معاليه " في يوم المرأة الإماراتية نحمد الله كثيراً على أن صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يسير على نفس النهج حريصاً كل الحرص على تشجيع كافة المبادرات التي تؤدي إلى تمكين المرأة في الإمارات لتحقيق كل ما وهبه الله لها من طاقات وقدرات ولتنمية قدراتها على الإنجاز المستمر والإسهام النشط في مسيرة الدولة والعالم ..نحمد الله كثيرا على القيادة الفاعلة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونجاحهما في أن تكون الإمارات دائماً وطناً تتحقق فيه مشاركة الجميع وتتوافر فيه فرص التعليم والنمو والابتكار والعمل المنتج في كل مجال أمام المرأة الإماراتية في إطار إدراك متين بأن بنات الوطن جزء أساسي في الثروة الحقيقية له التي هي أبناؤه وبناته وهم معا يمثلون أساس التطور والتقدم في ربوع الوطن كله".

وذكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن يوم المرأة الإماراتية إنما هو مناسبة سنوية متجددة نشعر فيها بعظيم الفخر والاعتزاز بما يؤكده هذا اليوم من أننا في الإمارات نحظى بحمد الله بقيادة وطنية واعية وبرؤية استراتيجية رشيدة لمجتمع ناجح يكون فيه الإنسان – الرجل والمرأة على حد سواء – هو غاية كل نشاط وتكون فيه المشاركة الكاملة من الجميع هي الوسيلة والهدف في كل جهد أو مبادرة ..وبما نلاحظه من دور مرموق للمرأة في الإمارات في حماية مكاسب الوطن والحفاظ على إنجازاته والإسهام في تقدمه وما نلاحظه من وعي صادق لدى بنات الإمارات بمكانة هذه الدولة في العالم وإدراك كامل بما يدور في هذا العالم من حولنا من تطورات تفرض علينا أن نكون دائماً في وضع استعداد ومبادرة بعزيمة قوية وإرادة لا تلين .

وقال معاليه " إننا نحتفي اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية الواضحة في كل مجال مدني أو عسكري وبدورها الأساسي في دفع مسيرة المجتمع كله إلى الأمام " ..معربا معاليه عن عظيم الفخر والاعتزاز بما يمثله احتفالنا بهذا اليوم من أنه بيان واضح بأننا في الإمارات على قناعة كاملة بأن نهضة المرأة ومكانتها المرموقة في مسيرة المجتمع يأتي في موقع القلب في مسيرة المجتمع بل إننا وبحمد الله نرى في ذلك طريقاً أكيداً لتحقيق نهضة الوطن والإسهام في إنجازات العالم والاعتزاز بقدراتنا وطاقاتنا في كافة المجالات.

وأضاف معاليه " إنني أعبر عن عظيم الفخر والاعتزاز بأن احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية هو تعبير عن نظرة وطنية واثقة في مستقبل هذه الدولة الرائدة وكذلك سعي جاد لدينا جميعاً بأن نحقق الإفادة الكاملة من كل فرد على هذه الأرض الطيبة وأن نعمل بكل عزم وجد لإتاحة الفرص الكاملة أمام الرجال والنساء على السواء للإسهام في تحقيق التقدم والتطور على كل المستويات " ..مؤكدا معاليه ان احتفال هذا العام تحت شعار "المرأة والابتكار" هو تجسيد لذلك كله وتعبير عن الثقة الكاملة في قدرات المرأة الإماراتية على تحقيق الفائدة الكاملة من كافة معطيات العصر بل وقدراتها الفائقة على أن تكون وبالفعل طاقة إيجابية لتطوير الحياة في المجتمع والعالم دائماً نحو الأفضل.

وقال معاليه " إنني أعبر عن عظيم الفخر والاعتزاز ونحن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية بأن المرأة والرجل على حد سواء يشعران بالثقة والاعتزاز بكل ما يتحقق لنا من إنجازات في شتى المجالات ..أعتز وأفتخر بما أراه في أبناء وبنات الإمارات من حرص كبير على السير قدماً في دعم إنجازات الوطن .. نتمسك بمبادئنا دون انجذاب لشعارات خادعة أو آراء دخيلة أو أفكار مشوشة .. نسعى معا إلى تحقيق الخير لوطننا ننعم بدفئه ونحظى بدعمه ونظل عازمين دائماً على الإسهام في تقدمه وتطوره".

وذكر معاليه " حفظ الله الإمارات وحفظ الله شعب الإمارات وحفظ الله قادة الإمارات وأدام علينا نعمة القيادة الرشيدة وأدام علينا نعمة الالتفاف القوي للشعب حول قادته ونعمة الإنجاز والمشاركة الواسعة لأبناء وبنات الوطن في مسيرته حتى تظل الإمارات دائماً وهي دولة التقدم والرخاء دولة الحكمة والسلام دولة عزيزة وقوية بقادتها وشعبها وجيشها .. هنيئا للمرأة الإماراتية في عيدها وأدعو الله أن يوفق المرأة في الإمارات كي تكون دائما هي المثال الرائد في الانتماء والولاء والعطاء والإنجاز".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في ختام كلمته " أتشرف بأن أقدم مرة أخرى تحية الإمارات إلى أم الإمارات في يوم المرأة في الإمارات وأدعو الله سبحانه وتعالى لسموها بدوام الصحة والعافية وأن يحفظها الله لنا وللإمارات جميعها وأن يوفقها دائماً في مسيرتها الرائدة في خدمة دولتنا الرائدة وأن يحقق على يديها الكريمتين الخير والرخاء للجميع".

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