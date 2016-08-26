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سباك ونجلاه يقتلون شابًا بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بالعجوزة

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سباك ونجلاه يقتلون شابًا بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بالعجوزة سباك ونجلاه يقتلون شابًا بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بالعجوزة

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سباك ونجليه لاتهامهما بقتل صاحب “كافيه” بالعجوزة، خلال جلسة صلح بسبب خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب نتيجة إصابته بعدة طعنات بأنحاء جسده، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يدعى “أحمد ميخا” صاحب “كافيه” بالمهندسين.

وتوصلت المعلومات إلى أن المجنى عليه نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل سباكة ونجليه، وعقب ذلك، تم عقد جلسة صلح بينهما، إلا أنها تطورت إلى مشاجرة مما دفعهم للاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتله، وتمكن المقدم فوزى عامر رئيس مباحث العجوزة، من ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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