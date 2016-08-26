إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية أعلى "المريوطية" للجنايات

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى، رئيس النيابة عصابة سرقة الدرجات البخارية بمنطقة المريوطية والمتهمين بقتل شاب يدعى إبراهيم رمضان أحمد بطلق نارى بطريق اللبينى لسرقة دراجة بخارية.

وكانت القوات الأمنية قد قامت بمطاردة المتهمين عقب ورود إخطار بسماع صوت إطلاق نيران بجوار استديو "الأهرام" بمنطقة المريوطية، وحدث تبادل إطلاق نيران بين الطرفين، ما أسفر عن وفاة أحد المتهمين الثلاثة من أفراد العصابة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط باقى الأفراد.

وانتقلت القوات لمكان الحادث وتم العثور على جثة المجنى عليه إبراهيم رمضان، وتبين من التحريات أن 3 مسلحين استوقفوا المجنى عليه وحاولوا سرقه دراجته البخارية بالإكراه، وعندما قاومهم أطلقوا الأعيرة النارية عليه، ما أسفر عن مصرعه.