أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية أعلى "المريوطية" للجنايات

Google+ Print
إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية أعلى "المريوطية" للجنايات إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية أعلى "المريوطية" للجنايات

>كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى، رئيس النيابة عصابة سرقة الدرجات البخارية بمنطقة المريوطية والمتهمين بقتل شاب يدعى إبراهيم رمضان أحمد بطلق نارى بطريق اللبينى لسرقة دراجة بخارية.

وكانت القوات الأمنية قد قامت بمطاردة المتهمين عقب ورود إخطار بسماع صوت إطلاق نيران بجوار استديو "الأهرام" بمنطقة المريوطية، وحدث تبادل إطلاق نيران بين الطرفين، ما أسفر عن وفاة أحد المتهمين الثلاثة من أفراد العصابة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط باقى الأفراد.

وانتقلت القوات لمكان الحادث وتم العثور على جثة المجنى عليه إبراهيم رمضان، وتبين من التحريات أن 3 مسلحين استوقفوا المجنى عليه وحاولوا سرقه دراجته البخارية بالإكراه، وعندما قاومهم أطلقوا الأعيرة النارية عليه، ما أسفر عن مصرعه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية