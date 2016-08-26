6 طرق تجعل جسمك أكثر مرونة أبرزها الرقص والآيروبكس واليوجا

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق البسيطة التى تجعل الجسم أكثر مرونة وسهل الحركة، وتتضمن الآتى:

1.تمارين التمدد: إذا كنت ترغب فى جعل الجسم مرنا، فتحتاج إلى تمارين التمدد مثل تمارين اللونجس "وهو واحد من التمارين المنزلية التى تعمل على تقوية عضلات الأرجل أو الساقين الخلفيتين" وتمارين الضغط والقرفصاء قبل ممارسة التمارين الرياضية.

2.تمارين الزحف: على سبيل المثال حاول أن تمشى مثل الغوريلا باستخدام كلتا اليدين والساقين والانحناء ولمس الأرض، المشى من هذا القبيل لبضع دقائق يساعد على مرونة جسمك.

3.اليوجا: هى أفضل الوسائل التى تساعد على تعزيز مرونة الجسم، وذلك من خلال ممارسة مواقف معينة من اليوجا تعمل على تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة.

4. الرقص: يساعد على مرونة الجسم ويتعلم الجسم الإيقاع والتوازن.

5.مراقبة التنفس بعمق: لأنه يساعد العضلات على الاسترخاء، عندما تتخلص من التوتر والضغط، فيكون الجسم أكثر مرونة.

6.الآيروبكس: فهو من التمارين الرياضية التى تجعل الجسم مرنا، فإن ممارسة مثل هذه التمرينات والعمل عليها هو الهدف للسماح لتحرك الجسم بطرق مختلفة، ويساعد على التعود بإجراء جميع الحركات مثل الانحناء بسهولة والقفز والزحف وغيرها.