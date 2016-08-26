للرياضيات: عادات خطيرة تدمر بشرتك

تعتبر الرياضة عادة مفيدة لصحتك وعافيتك. ومع ذلك، قد تؤذين بشرتك أثناء الرياضة إذا قمت ببعض الهفوات الجسيمة فيما يتعلق بالعناية بالبشرة.

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-لا تتركي شعرك منسدلاً أثناء الرياضة، احرصي دائماً على ربطه بعيداً عن وجهك كي لا تتسرب الباكتيريا إلى وجهك من التعرق أو من منتجات الشعر.

-لا تستخدمي العصابات أو القبعات لأنها تخزن الزيوت والعرق في المسام.

-ارتدي القفازات:ارتداء القفازات يمكن أن يحمي بشرتك من نقل الباكتيريا والفيروسات مثل الثآليل والبكتيريا العنقودية، التي قد تسبب القوباء بواسطة المقابض والحدائد. القوباء هي عدوى جلدية شائعة تنتقل بسهولة في الصالة الرياضية، وتؤدي إلى ظهور بثور وقروح. إذا اخترت عدم ارتداء القفازات أثناء التمارين، عليك تطهير المعدات قبل استخدامها.

-انتبهي من الباكتيريا أثناء الاستحمام: بعد الانتهاء من التمارين تتوجهين للاستحمام ولإزالة العرق المتراكم على بشرتك، الذي يسد المسام ولا يسمح لجلدك بالتنفس. ولكن ، يمكن أن يكون الحمام مصدراً لانتقال العديد من الأمراض الجلدية بسبب استخدامه من أكثر من شخص. لتجنب التعرض لهذه العناصر، من الأفضل ارتداء الأحذية المخصصة أثناء التواجد في الحمام العام، وتجفيف القدمين جيدا بمنشفة نظيفة، حتى بين أصابع قدميك. بعد تنظيف وتجفيف قدميك، ضعي منشفة نظيفة على الأرض للوقوف عليها عند خلع وارتداء الملابس للحفاظ على سلامة قدميك.