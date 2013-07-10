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مجموعة أطقم العطلات من LACOSTE بتوقيع المصمم Peter Saville

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مجموعة أطقم العطلات من LACOSTE بتوقيع المصمم Peter Saville مجموعة أطقم العطلات من LACOSTE بتوقيع المصمم Peter Saville

احتفالاً بعيد ميلادها الثمانين أطلقت أزياء لاكوست العنان للمصمم بيترسافيل لإنتاج قميص بولو ضمن سلسلة Holiday Collector series.
لقد نجح سافيل الذي يتمتع بروح الفكاهة والذكاء والإبداع في مهمة تحويل مجموعة مقتنيات البولو التقليدية الكلاسيكية إلى مقتنيات معاصرة حديثة. وبدلاً من تغيير شكل ولون قمصان بولو، قرّر سافيل تجربة فكرة التلاعب بشكل التمساح. فحافظ سافيل على اللون الأبيض لقماش القميص والشعار الأخضر عليه. لكنه غيّر شكل التمساح فحوّله إلى رسومات عبثية، وأشكال ليست محددة المعالم وخطوط بسيطة. ويوضح سافيل:" أحب فكرة التحدّي وتجاوز الحدود المرسومة للعلامات".
"عندما نبتكر فنًّا فنحن نضع علامات استفهام؟ والتصميم هو ما يجيب على هذه التساؤلات. وهنا فإنّ شعار ماركة لاكوست هو شعار موروث من أجل التعريف بهوية الشركة ويظل حضوره واضحًا بشدة على التصاميم حتى وإن كانت بدون شعار ظاهر عليها. واستنتاجي إذن هو أنّ هوية لاكوست خالدة."
بدأ المدير الفني البريطاني بيتر سافيل بالعمل في الموسيقى. وكشريك في تأسيس "فاكتوري ريكوردز" للتسجيلات الغنائية الصوتية، وقد عمل سافيل مع دور الأزياء مثل "يوجي ياماماتو"، "مارتن سيتبون"، "جل ساندر"، و"كريستيان ديور"، "ستيلا ماكارتني"، "الكساندر مكوين"، و"جيفنتشي". وفي عام 2004 تمّ تعيين سافيل كمدير إبداعي في مدينة مانتشستر. وفي عام 2010 قام بعمل إبداعي هزّ بريطانيا من خلال إعادة تصميم طقم فريق كرة القدم الوطني البريطاني.
شاهدي أفكار المصم المبدع Peter Saville على قمصان LACOSTE الشهيرة في الصور التالية.

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