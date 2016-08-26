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ارتفاع طفيف في سعر برميل «أوبك» مسجلاً 45.28 دولاراً

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ارتفاع طفيف في سعر برميل «أوبك» مسجلاً 45.28 دولاراً ارتفاع طفيف في سعر برميل «أوبك» مسجلاً 45.28 دولاراً

أوبك (أرشيفية)

عاود سعر برميل نفط سلة خامات أوبك ارتفاعه في تعاملات الخميس، بوتيرة طفيفة بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، مسجلاً 45.28 دولاراً.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن سعر سلة منتجاتها، التي تضم 14 نوعاً من الخام، ارتفع بمقدار 0.03 دولار الخميس مقارنة بختام الجلسة السابقة، بحسب ”سكاي  نيوز”.

وكانت السلطات الإيرانية أكدت أن وزير النفط، بيجن زنجنه، سيشارك في اجتماع أوبك غير الرسمي المقرر عقده بالجزائر أواخر الشهر المقبل.

وتنتظر الأسواق أن يشهد هذا الاجتماع الاتفاق على إجراءات مشتركة تساهم في استقرار سعر “الذهب الأسود”.

أما سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فبلغ في مستهل تعاملات اليوم 49.49 دولاراً للبرميل في سوق العقود الآجلة بلندن، بانخفاض نسبته 0.36% مقارنة بختام الجلسة الماضية.

 

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