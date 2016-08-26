«مصرللطيران» تنقل 6100 حاج اليوم وغدًا لجدة والمدينة على متن 29 رحلة

تقوم شركة “مصرللطيران”، بتسير اليوم الجمعة وغدا السبت 29 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 6100 حاجا .

وأكد الطيار شريف عزت رئيس شركة “مصرللطيران” للخطوط الجوية، أنه استمرارا للجسر الجوي الذي بداته الشركة لنقل ضيوف الرحمن الي الاراضي المقدسة تقوم مصرللطيران اليوم الجمعة بتسيير 12 رحلة جوية لنقل 2747 حاجا بواقع 9 رحلات من مطار القاهرة من بينهم 6 رحلات الي جدة تنقل 1280 راكبا من حجاج قرعة السويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء وترانزيت تونس وشارل ديجول.

وأضاف أنه سيتم تسيير 3 رحلات الي المدينة المنورة تنقل 795 حاجا من حجاج جمعيات تضامن الدقهلية والسويس وحجاج وزارة التنمية المحلية وترانزيت مالي وفيينا.

كما تم تسيير 3 رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية الي المدينة المنورة علي متنها 672 حاجا من حجاج قرعة البحيرة وكفرالشيخ ، وتسير مصرللطيران غدا السبت 17 رحلة جوية الي جدة والمدينة المنورة لنقل 3350 حاجا بمعدل 10 رحلات الي جدة تقلع 9 رحلات منهم من مطار القاهرة لنقل حجاج قرعة الدقهلية وحجاج شركة مصرللطيران للسياحة الكرنك وشركات مصرللطيران تسير اليوم وغدا 29 رحلة الي جدة والمدينة لنقل 6100 حاجا.