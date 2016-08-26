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طائرة عراقية تدمر موقعا خلال اجتماع لمسلحى (داعش) بجزيرة الخالدية بالأنبار

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طائرة عراقية تدمر موقعا خلال اجتماع لمسلحى (داعش) بجزيرة الخالدية بالأنبار طائرة عراقية تدمر موقعا خلال اجتماع لمسلحى (داعش) بجزيرة الخالدية بالأنبار

>بغداد /أ ش أ/

 قصفت طائرة عراقية اليوم الجمعة تجمعا لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى جزيرة الخالدية شرق الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طائرة بدون طيار من طراز"CH4" تابعة لطيران الجيش دمرت مقرا بداخله

مسلحين من داعش الإرهابى خلال اجتماع لهم، وتم قتلهم جميعا.


>وواصلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد تطهير الطرق المنازل المفخخة فى الفلوجة شرقى الأنبار، حيث عثرت قوة من فرقة التدخل

السريع الأولى فى حى المعلمين بمدينة الفلوجة على مخزن يحوى 30 قذيفة هاون و80 صاروخ "كاتيوشا".. كما عالجت 81 عبوة ناسفة و20 لغما ضد الأشخاص ومنزل مفخخ.


>على صعيد آخر، قتل اثنان من اللاجئن الأكراد الأتراك نتيجة تفجير انتحارى استهدف مخيما فى قضاء مخمور جنوب شرقى الموصل

بمحافظة نينوي.. وقال مصدر كردى مسؤول فى مخمور أن انتحاريين اثنين من تنظيم داعش تسللا فجر اليوم إلى مخيم "الشهيد روستم"

للاجئين الكرد الأتراك، وفجر أحدهما نفسه مما أسفر عن مقتل اثنين من سكان المخيم وإصابة آخر، وتمكنت قوة الحماية بالمخيم من قتل الانتحارى الآخر.


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