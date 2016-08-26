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«بيونسيه» تتصدر ترشيحات جوائز «إم تي في»

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«بيونسيه» تتصدر ترشيحات جوائز «إم تي في» «بيونسيه» تتصدر ترشيحات جوائز «إم تي في»

بيونسيه (أرشيفية)

تحتضن ساحة “ماديسون سكوير” في نيويورك مجموعة من نجوم الغناء في العالم، الأحد، المقبل في حفل جوائز (إم.تي.في) للأغاني المصورة.

وتتصدر بيونسيه القائمة بأحد عشر ترشيحا تليها أديل بسبعة وأيضا ريانا تقديرا لتعاونها مع كالفن هاريس في أغنية “ذيس إيز ذاثينج يو كيم فور” وأغنية “وورك” مع مغني الراب الكندي دريك، وفق وكالة “رويترز”.

وأكثر اللحظات ترقبا في حفل الأحد هو حصول ريانا على جائزة إنجازات العمر في الأغاني المصورة التي تحمل اسم مايكل جاكسون، بحسب “سكاب نبوز عربية”

ويشارك في الحفل بريتني سبيرز وأريانا جراند ونيكي ميناج.

ويتألف مقدمو الحفل من البطل الأولمبي مايكل فيلبس وفريق الجمباز النسائي الفائز بذهبية أولمبياد ريو.

 

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