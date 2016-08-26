«النقل» تنشئ خطًا ملاحيًا جديدًا لاختصار رحلة السعودية لـ 30 دقيقة

أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل ، علي إنشاء ميناء جديد بمدينة دهب السفن السياحية ، لتشغيل خط ملاحى بين دهب وقنا بتبوك السعودية يختصر الرحلة بين البلدين إلى 30 دقيقة.

> وقال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، خلال تفقد موقع الميناء المقترح فى حضور وزير النقل المصرى والدكتور يحيى الكسبى وزير النقل الأردنى، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء ميناء دهب فى خلال 8 شهور.

وأضاف أبو سنة، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذا الخط الملاحى الرابط بين مصر والسعودية سيشجع حركة السياحة ، وأنه جارى إنهاء الاجراءات والتنسيق مع السلطات السعودية، وأن شركة الجسر العربى ستمول إنشاء هذا الميناء.

على جانب آخر، دشن وزيرا النقل المصرى والأردنى بدء تطوير طريق دهب – نويبع بتكلفة 120 مليون جنيه، لرفع كفاءة وتوسعة الطريق.