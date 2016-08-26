وزير الزراعة يكلف بحصر تعديات أراضى العجمى لبيعها بمزاد علنى بلجنة «محلب»

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، مديرية الاصلاح الزراعى بالإسكندرية بحصر أراضى الاصلاح الزراعى بالعجمى والمتعدى عليها، والإجراءات القانونية المتخذة لإزالة التعديات وبيعها بالمزاد العلنى لصالح الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، وتوريدها لخزانه الدولة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لأول مرة إجتماع مجلس اداره الهيئة العامه للإصلاح الزراعى رقم ٢٧١، والذي عقد بمقر ديوان عام الهيئة .

وقال وزير الزراعة، فى بيان له اليوم الجمعة، إنه خلال اجتماع الهيئة تم حسم عدد من الموضوعات المتعلقة بمنتفعى الهيئة، فضلاً عن استعراض الآلية الخاصة بعمل لجنتى هيئتى الاصلاح الزراعى والأوقاف المصرية لحسم الموضوعات المتعلقة بينهما.