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النقل: خط ملاحى جديد يربط دهب مع تبوك يختصر رحلة السعودية لـ30 دقيقة

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النقل: خط ملاحى جديد يربط دهب مع تبوك يختصر رحلة السعودية لـ30 دقيقة النقل: خط ملاحى جديد يربط دهب مع تبوك يختصر رحلة السعودية لـ30 دقيقة

>دهب: رضا حبيشى وفايزة مرسال

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، الاتفاق على إنشاء ميناء جديد بمدينة دهب السفن السياحية، لتشغيل خط ملاحى بين دهب ومقنا بتبوك يختصر الرحلة بين البلدين إلى 30 دقيقة.

 

 

وقال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر خلال تفقد موقع الميناء المقترح فى حضور وزير النقل المصرى والدكتور يحيى الكسبى وزير النقل الأردنى، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء ميناء دهب فى خلال 8 شهور. 

 

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هذا الخط الملاحى الرابط بين والسعودية سيشجع حركة السياحة، وأنه جارى إنهاء الاجراءات والتنسيق مع السلطات السعودية، وأن شركة الجسر العربى ستمول إنشاء هذا الميناء.

 

على جانب آخر دشن وزيرا النقل المصرى والأردنى بدء تطوير طريق دهب - نويبع بتكلفة 120 مليون جنيه، لرفع كفاءة وتوسعة الطريق.

 

 


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مصر 365

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