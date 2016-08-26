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احذر.. تعاطى المسكنات بشكل عشوائى يسبب الحموضة

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احذر.. تعاطى المسكنات بشكل عشوائى يسبب الحموضة احذر.. تعاطى المسكنات بشكل عشوائى يسبب الحموضة

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور مجدى الدهشان أستاذ الكبد والجهاز الهضمى وكيل طب الأزهر ،أن الحموضة من الأمراض التى تؤرق أى شخص إذ يصعب معها تناول أى طعام ويشعر المريض بحرقان بالمعدة وعدم القدرة على النوم.

 

وقال الدكتور مجدى الدهشان إن حموضة المعدة قد تأتى نتيجة تعاطى المسكنات  بشكل عشوائى، موضحا أن هناك أسبابا أخرى مثل العادات السيئة فى التغذية كتناول الطعام بكميات كبيرة، وخصوصا التى تحتوى على نسبة عالية من ، وهذا يؤدى إلى عسر الهضم، وبطء حركة المعدة أثناء الهضم.

 

وقال إن تناول الحلويات بكثرة يزيد من حدوث الحموضة ،لافتا إلى أن تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة يعزز الشعور بأعراض الحموضة، مضيفا :"هناك بعض الأمراض التى تساعد على زيادة الحموضة مثل السمنة وارتجاع المرىء".

 

وأكد أن العلاج يبدأ بتناول الطعام الصحى وتقليل كميته أو تناول كميات صغيرة متكررة وتجنب البهارات ،والمخللات والشطة والطعام الحمضى مثل عصير البرتقال والليمون.

 

وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية التى تعالج الحموضة ،ويجب عمل اختبار للتأكد من عدم الإصابة بالجرثومة الحلزونية.

 

 

وينصح بتناول العصائرالحمضية للقضاء على الأعراض، موضحا أنه يجب تناول منتجات الألبان بكميات صغيرة، والزبادى أيضا، مع تجنب العصبية والانفعال وتجنب المسبكات والدهون والوجبات السريعة، والحرص على تناول الفواكه والخضروات.

 


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مصر 365

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