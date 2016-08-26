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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36

>بقلم - محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى، والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة ومدن القناة.

 

 

 وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

 

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين، ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

 

الصغرى العظمى

 

 

القاهرة 25 36

 

 

الأسكندرية 25 30

 

 

مطروح 22 31

 

 

بورسعيد 26 31

 

 

دمياط 25 32

 

 

بلطيم 25 33

 

 

الإسماعيلية 25 36

 

 

السويس 23 37

 

العريش 23 32

 

 

نخل 18 36

 

 

طابا 22 35

 

 

الطور 27 36

 

 

مرسى علم 28 39

 

 

الغردقة 28 39

 

 

شرم الشيخ 29 38

 

 

رفح 22 31

 

 

كاترين 18 33

 

 

سيوة 23 38

 

 

المنيا 24 38

 

 

الفيوم 25 37

 

 

رأس سدر 25 38

 

 

أبوسمبل 27 41

 

 

وسط الدلتا 25 36

 

 

أسيوط 24 38

 

 

سوهاج 25 39

 

 

الأقصر 26 41

 

 

أسوان 28 42

 

 

شلاتين 29 41

 

 

حلايب 30 39

 

 

الوادى الجديد 23 40

 

 

قنا 26 41

 

 

نويبع 28 37

 

 

السلوم 23 32

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

 

الصغرى العظمى

 

 

مكة المكرمة 31 42

 

 

المدينة 32 45

 

 

الرياض 31 43

 

 

المنامة 32 38

 

 

أبوظبى 31 44

 

 

الدوحة 32 40

 

 

الكويت 30 46

 

 

دمشق 22 41

 

 

بيروت 26 32

 

 

عمان 23 35

 

 

القدس 22 31

 

 

غزة 26 32

 

 

بغداد 27 47

 

 

مسقط 27 37

 

 

صنعاء 14 30

 

 

الخرطوم 28 40

 

 

طرابلس 22 30

 

 

تونس 22 32

 

 

الجزائر 18 30

 

 

الرباط 19 27

 

 

نواكشوط 25 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 17 28

 

 

إسطنبول 23 27

 

 

إسلام آباد 26 34

 

 

نيودلهى 27 34

 

 

جاكرتا 25 31

 

 

بكين 18 29

 

 

كوالالمبور 26 34

 

 

طوكيو 23 32

 

 

أثينا 23 31

 

 

روما 21 30

 

 

باريس 21 33

 

 

مدريد 17 35

 

 

برلين 16 22

 

 

لندن 16 25

 

 

مونتريال 21 28

 

 

موسكو 11 22

 

 

نيويورك 25 33

 

 

واشنطن 24 35


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