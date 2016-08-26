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اليابان تعتزم منح قروض بقيمة 100 مليار ين إلى ميانمار

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اليابان تعتزم منح قروض بقيمة 100 مليار ين إلى ميانمار اليابان تعتزم منح قروض بقيمة 100 مليار ين إلى ميانمار

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه

تعتزم اليابان منح ميانمار 100 مليار ين “995 مليون دولار” في شكل قروض لمشروعات البنية التحتية في محاولة لمواجهة نفوذ الصين في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة.

ومن منطلق حرصه على تعزيز العلاقات مع ميانمار، من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن القرار خلال سلسلة من الاجتماعات المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصدر حكومي ياباني.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتم إنفاق تلك القروض على مشروعات مثل إصلاح السكك الحديدية التي تربط بين أكبر مدينتين في ميانمار وهما يانجون وماندالاي.

وسيكون العرض الياباني الأول من جانب طوكيو منذ وصول حزب أون سان سو تشي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) إلى السلطة في آذار/مارس الماضي.

وكانت سو تشي قد زارت بكين الأسبوع الماضي وعقدت مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

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