ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيطاليا لـ 267 قتيلاً

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قضوا من جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 267 قتيلا.

> وحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن نحو 400 شخص مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإيطالية من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وكانت حصيلة سابقة الخميس تحدثت عن سقوط 250 قتيلا في الزلزال الذي دمر بشكل شبه كامل 3 بلدات شمال شرقي العاصمة روما.

وقال الدفاع المدني الإيطالي، إنه جرى تسجيل عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى وقوع نحو 57 هزة بعد منتصف الليلة الماضية.