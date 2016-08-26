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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيطاليا لـ 267 قتيلاً

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيطاليا لـ 267 قتيلاً ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيطاليا لـ 267 قتيلاً

زلزال إيطاليا (بي بي سي)

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قضوا من جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 267 قتيلا.
> وحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن نحو 400 شخص مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإيطالية من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وكانت حصيلة سابقة الخميس تحدثت عن سقوط 250 قتيلا في الزلزال الذي دمر بشكل شبه كامل 3 بلدات شمال شرقي العاصمة روما.

وقال الدفاع المدني الإيطالي، إنه جرى تسجيل عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى وقوع نحو 57 هزة بعد منتصف الليلة الماضية.

 

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