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هونج كونج تؤكد ظهور أول إصابة بفيروس «زيكا» لامرأة زارت الكاريبي

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هونج كونج تؤكد ظهور أول إصابة بفيروس «زيكا» لامرأة زارت الكاريبي هونج كونج تؤكد ظهور أول إصابة بفيروس «زيكا» لامرأة زارت الكاريبي

فيروس زيكا (أرشيفية)

أكدت هونج كونج ظهور أول حالة إصابة بفيروس زيكا لامرأة كانت قد سافرت إلى منطقة بحر الكاريبي مما يضع المركز المالي الآسيوي في حالة تأهب تحسبا لانتشار الفيروس الذي ينقله البعوض وتفشى في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومناطق اخرى.

وقال ليونج تينج هانج مسؤول مركز الوقاية الصحية بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي مساء الخميس إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة لحكومته تتمثل في السيطرة على اعداد البعوض في هونج كونج.

وقالت وزارة الصحة في بيان “المريضة امرأة عمرها 38 عاما وكانت تتمتع بصحة جيدة في السابق. تعاني من آلام في المفاصل واحمرار في العينين منذ 20 أغسطس.”

وأضافت الوزارة أن المرأة -التي لم تكشف عن هويتها- زارت منطقة الكاريبي من السادس وحتى العشرين من أغسطس آب وعادت إلى هونج كونج يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنها ستخطر منظمة الصحة العالمية بالحالة.

 

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