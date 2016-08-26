بالصور.. ضبط 125 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشرم الشيخ

شنت لجنة مشتركة من مكتب صحة شرم الشيخ وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، وذلك بالمرور على بعض الفنادق والمطاعم وأماكن تداول الأغذية بشرم الشيخ برئاسة عبد الله جاب الله مفتش صحة شرم الشيخ وأحمد فتحى مراقب الأغذية بمديرية الصحة ومدحت محمد مراقب الأغذية بمديرية الصحة ومحمود عطوان مراقب الأغذية بشرم الشيخ.

وأسفرت اللجنة عن ضبط 125 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الفنادق الشهيرة بشرم الشيخ.

كما تم إعدام 20 كجم أوانٍ متهالكة غير صالحة للاستخدام وتم تحرير محاضر نظافة عامة ومحاضر شهادات صحية للعاملين. ومرت اللجنة على أحد المطاعم بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ وضبط 75 كجم مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و37 كجم زيت غير صالح للاستهلاك الآدمى وتم تحرير مذكرة غلق للمطعم لوجود قصور شديد بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة مما يعتبر خطر داهم على الصحة العامة.

وقامت اللجنة بالمرور على محال تداول الأغذية بمنطقة خليج نعمة وتم إعدام بعض الأغذية التالفة، ومازال عمل اللجنة مستمرا للرقابة على الأغذية داخل مدينة شرم الشيخ من أجل غذاء أمن وصحة سليمة للمجتمع، وذلك تحت إشراف دكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ودكتور محمد على مدير الطب الوقائى بجنوب سيناء وأشرف خميس مراقب عام اغذية الصحة ودكتور عصام عبد المطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ ودكتور هشام مجدى مدير مكتب الصحة.

الحملة أثناء التفتيش بأحد الفنادق

أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

مراقب الأغذية أثناء التفتيش على السلع

لحوم غير صالحة للاستهلاك