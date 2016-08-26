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«العبادي» يؤكد أن توحيد مواقف العراقيين يحقق الانتصار النهائي على «داعش»

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«العبادي» يؤكد أن توحيد مواقف العراقيين يحقق الانتصار النهائي على «داعش» «العبادي» يؤكد أن توحيد مواقف العراقيين يحقق الانتصار النهائي على «داعش»

رئيس الوزراء العراقي، حيدرالعبادي (أرشيفية)

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بغداد مساء يوم الخميس وفدا من الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الملا بختيار.. وتم خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي والعلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل وسبل حل المشكلات العالقة وفق القانون والدستور العراقي.

وقال العبادي “إن توحيد مواقف العراقيين والصمود بوجه الهجمة الإرهابية يمثل عامل قوة يساعد على تحقيق الانتصار النهائي على (داعش) ومواجهة التحديات التي يمر بها العراق، مشيرا إلى أن هناك تحسنا تدريجيا عما كانت عليه الأوضاع قبل عامين”.

وأكد الجانبان أهمية إدارة المناطق المحررة من قبضة “داعش” وتحقيق الأمن ومسك الأرض بشكل سليم من أجل عدم إثارة الصراعات التي تؤثر على الوضع العام ما بعد “داعش” وتحرير الموصل مركز محافظة نينوى.

أ ش أ

 

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