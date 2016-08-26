القنصلية العامة في جدة تنشئ غرفة عمليات استعدادا لموسم الحج

قامت القنصلية العامة المصرية في جدة بإنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، إعتبارا من أمس الخميس 25/8/2016، وذلك للمتابعة وتقديم العون للحجاج المصريين القادمين إلى الأراضي المقدسة، والتدخل في حالات الطوارئ وتذليل الصعوبات بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج، بحسب موقع “أخبار مصر”.

وفي هذا الصدد، فإنه يمكن التواصل مع القنصلية العامة في جدة على الأرقام التالية:

الرقم الخاص بغرفة عمليات الحج: 00966560824638

الرقم الخاص بغرفة عمليات القنصلية: 009665000054094