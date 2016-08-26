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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26/8/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة وتراجع الإقبال على المعدن الأصفر

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26/8/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة وتراجع الإقبال على المعدن الأصفر سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26/8/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة وتراجع الإقبال على المعدن الأصفر

اليوم في ، ما زالت تواجه أسواق الذهب في جمهورية مصر العربية حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع العملات داخل السوق السوداء، حيث يواصل المعدن النفيس سلسلة من الإرتفاعات المتواصلة على الرغم من الركود الواضح في المبيعات داخل محلات الصاغة إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الإرتفاع، حيث أكد التجار أن هناك حالة من عدم الثبات في سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26/8/2016

    يواصل سعر الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26 أغسطس 2016 حالة من الإستقرار الملحوظة داخل محلات الصاغة، حيث استقرت جميع عيارات الذهب حسب أسعار يوم أمس.

سعر الذهب اليوم

    سعر بيع عيار 12 قيمة 264 جنيها.
    سعر بيع عيار 14 قيمة 308 جنيها.
    سعر بيع عيار 18 قيمة 396 جنيها.
    سعر بيع عيار 21 قيمة 462 جنيها.
    سعر بيع عيار 22 قيمة 484 جنيها.
    سعر بيع عيار 24 قيمة 528 جنيها.

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