سعر الدولار اليوم الجمعة 26 أغسطس 2016 في السوق السوداء و السعر يستقر نسبيا

سعر الدولار اليوم، يحاول البنك المركزي جاهداً السيطرة على الأسواق المصرية وضبط الأسعار في كافة التعاملات المالية وذلك بعد الإرتفاع الشاهق في سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث أكد البنك المركزي أنه ما زال مستمراً في دعم البنوك عبر عطاءات تضمن خفض الدولار والعمل على تساوى قيمة الصرف، هذا وتواجه الأسواق حالة من الشح في المعروض في بعض المناطق نتيجة العقوبات التى يفرضها المركزي على المخالفين بعد أن قام بإغلاق 23 مكتب صرافة حتى الآن داخل الجمهورية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 26 أغسطس 2016

بدأ سعر الدولار اليوم الجمعة 26 أغسطس 2016 حالة من الإستقرار والثبات الملحوظ، حيث وصلت قيمة صرف العملات الصعبة بالأسواق عند قيمة 12.60 للشراء في مقابل 12.65 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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