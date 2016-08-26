انطلاق مسابقة مهرجان إلقاء الشعر بجنوب سيناء الأسبوع المقبل

قال أبو السعود أبو الفتوح عبد العزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن مسابقة مهرجان إلقاء الشعر ستنطلق الأسبوع المقبل، لتفعيل المشروع المشترك للمسابقات الثقافية والفنية الصيفية بين الثقافة والتربية والتعليم استنادا لموافقة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح عبد العزيز، فى تصريحات له، أن مسابقات النشاط الصيفى لطلاب المدارس تتضمن مسابقتين؛ الأولى دورى إلقاء الشعر المصرى وفيها يختار الطالب نصًّا شعريًا لأحد أدباء محافظته مولدًا أو إقامة فصحى أو عامية منبهًا إلى أنه يستعبد القصائد للشعراء من غير أبناء المحافظة، وتقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل طالب أو طالبة عن كل مرحلة لتصعيده للمهرجان القمى بالقاهرة.

وأضاف، أن المسابقة الثانية هى مسابقة دورى المسرح المدرسى وتختار اللجنة أفضل عرضين يمثلان الإقليم، أحدهما للتعليم الأساسى والثانى للتعليم الثانوى، ليتم عرضهما فى مهرجان المسرح المدرسى بالقاهرة.

وتابع، بالنسبة لشروط مهرجان إلقاء الشعر يبدأ الطالب بالتعريف بالشاعر صاحب القصيدة فى حدود 3 أسطر، على أن يكون الشاعر من الشعراء الذين صدرت لهم دواوين من إحدى هيئات وزارة الثقافة أو أعضاء أندية الأدب بقصور الثقافة أو أعضاء اتحاد الكتاب، مشيرًا إلى أن مدة القصيدة للمرحلة الابتدائية 3 دقائق والإعدادية 5 دقائق والثانوية 7 دقائق.

وكشف عبد العزيز، عن أن جوائز المهرجان تصرف من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالنسبة إلى إلقاء الشعر المركز الأول للمراحل الثلاث 1200 جنيه وشهادة تقدير والثانى 900 جنيه وشهادة تقدير والثالث 600 جنيه وشهادة تقدير، ومن الرابع إلى العاشر 7 جوائز فى 100 جنيه بإجمالى 2100 جنيه وشهادة تقدير، ومن العاشر إلى العشرين 17 جائزة فى 50 بإجمالى 2550 جنيه وشهادة تقدير، بجانب ألف جنيه لأفضل مديرية تعليم حصلت على أعلى الدرجات فى التصفية النهائية و500 جنيه لأفضل مشرف حصل طلابه على أعلى الدرجات.