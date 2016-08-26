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أهالى العريش يشيعون جثمان "شهيد الشرطة" إلى مثواه الأخير

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أهالى العريش يشيعون جثمان "شهيد الشرطة" إلى مثواه الأخير أهالى العريش يشيعون جثمان "شهيد الشرطة" إلى مثواه الأخير

>شمال سيناء ـ محمد حسين

شيع أهالى منطقة أبوصقل فى العريش، جثمان ابنهم الشهيد أحمد سلامة حمدان "خفير شرطة"  لمثواه الأخير بمقابر المنطقة بعد تصريح النيابة بتسليم الجثمان لذويه.

 

وشهدت الجنازة، التى انطلقت من مستشفى العريش، مشاركة أهالى المنطقة وسط حالة غضب بينهم وتنديد بعملية اغتياله التى نفذها مسلحون أمام المارة بمنطقة المساعيد غرب العريش أمس.

 

وقال الأهالى، إن الخفير أب لثلاثة أبناء وهو من عائلات منطقة أبوصقل، وتم اعتراض طريقه أثناء قيادته سيارة ربع نقل واختطاف السيارة وهو بداخلها، حتى عثر الأهالى على جثمانه أمس بمنطقة المساعيد، وتبين وفقا لشهود عيان أن مسلحين يستقلون سيارة خاصة أنزلوه وهو مكبل وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين لجهة غير معلومة.

 

 


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