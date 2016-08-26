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"ديلى ميل" تحذر: قلة النوم تسبب سرطان الثدى

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"ديلى ميل" تحذر: قلة النوم تسبب سرطان الثدى "ديلى ميل" تحذر: قلة النوم تسبب سرطان الثدى

>كتب بيتر إبراهيم

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر، إذ حذرت من قلة النوم خاصة لدى النساء لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وأوضح الباحثون أن "الميلاتونين"، هو الهرمون الذى يفرزه الدماغ عند النوم، مؤكدين أنه يقمع الأورام، وقلة النوم تقلل بشكل كبير من كمية الميلاتونين فى أجسامنا.

ووفقاً للباحثين فى جامعة ولاية ميتشيجان، فإن تغيير الشفتات ليلاً ونهاراً تسبب تقلبات فى الساعة البيولوجية فى أجسامنا، وهذا ما يضعنا فى خطر الإصابة بالسرطان.

وقالت الدكتورة جوليانا لوبيز، الباحثة البرازيلية من ساو باولو، إن الغدة الصنوبرية فى الدماغ تقوم بتصنيع الميلاتونين فى الليل فقط لتنظيم دورات النوم، كما تعد عاملا رئيسيا فى الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، والشعور بالتعب فى الليل عندما يحل الظلام، والاستيقاظ من النوم عندما يسطع ضوء النهار.

وأضاف الباحثون أنه تم العثور على كميات ضئيلة من هرمون الميلاتونين فى الأطعمة مثل الكريز والموز وبعض اللحوم، وبعض الحبوب، نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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