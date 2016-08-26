"الإنقاذ النهرى" ينتشل جثة طالب لقى مصرعه غرقا بـ"نيل سوهاج"

تمكن ضباط الإنقاذ النهرى بسوهاج برئاسة العميد علاء السعيد نمشه، مدير الإدارة، من انتشال جثة طالب فى التاسعة عشر من العمر لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية نجع أبو شجرة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لعدم إجادته السباحة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بغرق طالب بالنيل دائرة المركز وتم اتنشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

تبين من تحريات الرائد أحمد مصطفى المشنب، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والتي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، غرق "باسيليوس . ع . ب 19 سنة طالب" ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز بسؤال والده 55 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام نجله بالسباحة بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية ،بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3574 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.