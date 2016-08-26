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5 أطعمة مذهلة تقتل السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية

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5 أطعمة مذهلة تقتل السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية 5 أطعمة مذهلة تقتل السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة المذهلة التى تقتل السرطان، لأن هذه الأطعمة تعيق نمو خلايا السرطان عن طريق إبطاء تدفق الدم إليها، وفى هذه الحالة الخلايا السرطانية لا يمكن أن تنتشر أو تنمو، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1.الشاى الأخضر: يحتوى على بعض المركبات التى تعمل على قتل السرطان، وذلك من خلال شرب كوب من الشاى الأخضر يوميا، فإنه يساعد فى الوقاية من أنواع معينة من السرطان على المدى البعيد.

2.الكركم: يحتوى مواد مضادة للالتهابات تقتل السرطان،  وذلك من خلال إضافة هذه التوابل على الأطباق.

3.الطماطم:تحتوى على الليكوبين ومضادات الأكسدة، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم بانتظام  يمكن أن قل لديهم خطر الإصابة بالسرطان.

4.الشيكولاتة الداكنة: تعمل على تعزيز المزاج وقتل الخلايا الخبيثة ولكن عند استهلاكها بشكل معتدل.

5.تناول العنب والتوت البرى يمنع بعض أنواع من السرطان، كما أنها تقلل الأكسدة .

وحسب التقرير، أظهرت دراسة جديدة أن بعض الأطعمة يمكن أن تبطىء من نمو الخلايا السرطانية،  لأنها تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة تعيق نمو الخلايا السرطانية .

 


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