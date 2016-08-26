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حزب المصريين الأحرار بسوهاج: نرصد العناصر المتميزة لخوض انتخابات المحليات

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حزب المصريين الأحرار بسوهاج: نرصد العناصر المتميزة لخوض انتخابات المحليات حزب المصريين الأحرار بسوهاج: نرصد العناصر المتميزة لخوض انتخابات المحليات

>سوهاج - محمود مقبول

عقدت أمانة المجالس الشعبية المحلية بحزب المصريين الأحرار بسوهاج، أمس الخميس، اجتماعها الأول بمقر الحزب فى مدينة سوهاج، وذلك بإشراف مصطفى سالم أمين الحزب بسوهاج وعضو مجلس النواب عن مركز طهطا وبرئاسة أحمد العسال أمين المجالس الشعبية المحلية بسوهاج، وبحضور عاطف محمد ذكى أمين تنظيم المحافظة.

 

تناول الاجتماع التعارف بين أعضاء الأمانة الجدد والتعريف باختصاصات أمانة المجالس الشعبية، حسب ﻻئحة التنظيم الأساسى للحزب، وناقش الاجتماع عددًا من الأفكار والآراء لتطوير الأداء داخل أمانة الحزب.

 

إضافة إلى اﻻتفاق على رصد العناصر الشبابية والنسائية العازمة على الترشح ﻻنتخابات المجالس المحلية بكافة مستوياتها، لتقدير الموقف اﻻنتخابى على مستوى كافة مستويات المجالس المحلية، وأيضًا اﻻتفاق على وضع برنامج تدريبى عالى المستوى لأعضاء الأمانة، وللناجحين على قوائم حزب المصريين الأحرار، ليكون أداؤهم فى المجالس المحلية متميزًا ومشرفًا للحزب.

 

وفى نهاية الاجتماع قامت أيرينى رشاد الأمين المساعد  لأمانة التدريب والتثقيف، بعرض وتوضيح مبادئ وأهداف الحزب، والبرنامج العام للحزب بالإضافة إلى عرض لمفهوم الليبرالية.


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