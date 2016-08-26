الطب البيطرى بدمياط يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

قال الدكتور طارق أبو النجا مدير مجازر دمياط، إن مديرية الطب البيطرى وضعت خطة العمل خلال عيد الأضحى المبارك، وأعلنت حالة الطوارئ خلال أيام العيد بكل المجازر، حيث تقرر وقف أجازات الأطباء والمعاونين وتشكيل غرفة للطوارئ بمديرية الطب البيطرى بدمياط، برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى.

وأضاف أبو النجا لـ"اليوم السابع"، أن عدد المجازر بدمياط 12 مجرزًا موزعين على أنحاء المحافظة، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات ذبح الأضاحى من معدات وأدوات نظافة، كما تقرر فتح أبواب المجازر أمام كافة المواطنين للذبح داخل المجازر تحت إشراف بيطرى.