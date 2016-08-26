تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقته قهوة وشقة بمنطقة المعصرة

قررت نيابة المعصرة حبس تشكيل عصابى ١٥يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة المعصرة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة عدة بلاغات عن قيام تشكيل عصابى بسرقة العديد من الشقق وسرقة أجهزة تكييف ، وشاشة LCD، وثلاجة عرض، و6 خلاطات مياه من داخل مقهى ، وسرقة 2 جهاز تكييف، و 2 شفاط، و 4 خلاطات مياه من داخل شقة ثانية وعقب تقنين الاجراءات وبالتحرى عن الواقعة توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعه كل من "خ.ع" ، قهوجى، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3067 لسنة 1992 روض الفرج " أداب عامة "، و"ع. ع " عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 4813 لسنة 2012م الخليفة "سرقة بالاكراة"، و"م . م" ، عاطل، وشهرته "قشطة" ، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 8504 لسنة 2016م حلوان " مخدرات "، و"سامح أ ف"، سائق، و"أ.ف ." ، عاطل، و"ع. أ " ، عاطل.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة رقم ق4317 ماركة رينو "ملك وقيادة الرابع" ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه نظرا لسابقة عمله بالمقهى، وعلمه بغلق المقهى وعدم وجود سكان بالعقار اتفق مع باقى المتهمين على سرقته حيث توجهوا للمقهى وقاموا بكسر القفل والاستيلاء على المسروقات، ثم قاموا بالتسلق لشقة المجنى عليها الثانية والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بالواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم، وهم كل من "ع. م " ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 6839 لسنة 2015م بحلوان " سلاح ناري " ، و"ا . م " و"م.م " ،جميعهم تجار خردة.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.