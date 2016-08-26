بالصور: تجهيز المسرح الروماني بـ مارينا استعداداً لحفل تامر حسني

تجري الآن على قدم وساق الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني على المسرح الروماني بمارينا بالساحل الشمالي تحت إشراف منظم الحفلات والمنتج وليد منصور الذي يتواجد بمحيط المسرح الروماني منذ الصباح للإشراف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحفل بمساعدة فريق عمله.

يتولى الإشراف علي تجهيزات المسرح تامر فوزي وجورج سعيد للهندسة الصوتية ووليد الحريري للإضاءة والشاشات وأحمد كوتي للتصوير وأعضاء شركة تالنت دبليو إم لتنظيم الحفلات .

وتم رفع حالة الطوارىء من رجال الداخلية والحماية المدنية التي تساهم في إخراج الحفل بأفضل صورة بالتعاون مع وليد منصور والمساهمة في تأمين الحفل في أحسن صورة تليق بجمهور تامر حسني.

يذكر أن تامر حسني سيحيي الحفل غداً الجمعة ليلاً ويتجه بعدها لـ ”طبلة” لإحياء الحفل الثاني بنفس الليلة ليسيطر غداً على حفلات الساحل الشمالي بحضور الآلاف من جمهوره الـذي ينتظره كل عام بنفس التوقيت للاحتفال معه بأحدث ألبوماته.