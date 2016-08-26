بالصور: سيلين ديون تقدّم وجبات طعام مجانية

فاجأت النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion زوارمطعم Schwartz في مونتريال- كندا،بتقديمها لهم وجبات مجانية، بعد أن تواجدت معهم في المطعم.

وكانت النجمة قد قرّرت، بالاتفاق مع إدارة المطعم،أن تقدّم وجبة مجانية لجميع الموجودين،بالإضافة الى توزيعها وجبات أخرى على الجمعيات الخيرية،كخطوة للاحتفال بذكرى رحيل زوجها المنتج رينيه أنجليل.

وقد تألقت النجمة بإطلالة عصرية عملية مميزة، حيث ارتدت الجينز الممزق مع قميص باللون الزهري.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للنجمة، البالغة من العمر 48في أحد مواقع التواصل الإجتماعي،صورة تجمعها بجميع الموجودين في المطعم المذكور.

يذكر أن النجمة العالمية Celine Dion بدأت تتعافى مؤخراً من الجرح الذي أحدثته خسارة زوجها، وقد بدأت تستأنف عملها بشكل طبيعي.