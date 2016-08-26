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"السياحة": إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالسوق البريطانى أكتوبر المقبل

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"السياحة": إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالسوق البريطانى أكتوبر المقبل "السياحة": إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالسوق البريطانى أكتوبر المقبل

>كتبت ميرفت رشاد

أعلن سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالسوق البريطانى، أكتوبر المقبل.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملة الترويجية سيتم إطلاقها فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية ، وفى عدد من وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية الشهيرة بالإضافة، إلى "الأوت دروز"، مشيرا إلى أن إطلاق الحملة "أون لاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف "محمود" أن الهيئة أرسلت إخطارا لغرفة شركات السياحة بقيمة الاشتراك فى فعاليات بورصة "لندن" وتبلغ 2530 يورو، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتخفيض قيمة الاشتراك نحو 50 %، وسيتم إخطار الغرفة بكافة المستجدات فى هذا الشأن .


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