مقتل جندى بالجيش الليبى وإصابة 10 آخرين جراء هجوم إنتحارى غرب بنغازى

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب عشرة آخرون، جراء هجوم انتحارى استهدف تجمع للكتيبة «309 طبرق» فى محيط شركة الجوف بمنطقة قنفودة غرب بنغازى.

و أكد مدير المستشفى الميدانى بالمحور الغربى لمدينة بنغازي، الدكتور على السويح السعيطى ، فى تصريح له، وصول جثمان جندى و 10 جرحى من قوات الجيش الليبي، جراء استهداف تجمع للكتيبة «309 طبرق» بهجوم انتحارى فى محيط شركة الجوف بمنطقة قنفودة غرب بنغازى، وأضاف السعيطى ،إن سيارات الإسعاف بالمستشفى الميدانى «302» توجهت على الفور إلى عين المكان لتقديم المساندة والدعم .