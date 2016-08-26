القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "راضى. ز. ح" 32 سنة عاطل مقيم سامى سعد ــ دائرة مركز الإسماعيليه " مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3814 لسنة 2014 مركز الحسنيه ــ الشرقيه، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقه بالإكراه، سلاح نارى" والمتهم" محمد. م. ن" 24 سنة عاطل مقيم رفح ــ شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 395 لسنة 2015 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بجلسة 3/11/2015 بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" ممدوح .ش. أ" 28 سنة عاطل مقيم كسفريت ــ دائره مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2839 لسنة 2015 مركز فايد، والمقضى فيها بجلسة 11/5/2016 بالسجن سنه بتهمة " إستعراض قوه"

كما تم القبض على المتهم" سالم .ن .س " 40 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3113 لسنة 2014 قسم ثالث والمقضى فيها بجلسة 3/5/2016 بالسجن المؤبد بتهمة " تجمهر" والمتهم" كريم .ط. أ" 22 سنةعاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 645 لسنة 2014 قسم الأزبكيه، والمقضى فيها بجلسة 8/9/2015 بالسجن سنه بتهمة " مخدرات" والمتهم "راضى. ز. ح " 32 سنة عاطل مقيم سامى سعد ــ دائرة مركز الإسماعيليه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 846 لسنة 2015بتهمه " سرقه بالاكراه" والمتهم" أحمد. ر. م " 33 سنةعاطل مقيم القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6046 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقه" والمتهم" محمد. خ .ع" 30 سنةعاطل مقيم المرزوقيه ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6046 لسنة2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقه".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.