تحويل حركة السيارات بسبب تركيب "كمرات خرسانية" لكوبرى علوى بطريق السويس

تبدأ الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مدير الإدارة، اليوم الجمعة، فى تحويل حركة السير للقادم من السويس إلى القاهرة، لطريق موازى تم استحداثه بطول 150 مترا، لتركيب عدد من "الكمرات" الخرسانية بالكوبرى العلوى بالكيلو 48 ثم العودة للطريق الرئيسى لحين انتهاء مدة الأعمال.

و تشرف الإدارة على أعمال التطوير من الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة مساءا، و تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة خلال مدة الأعمال، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال من "أضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية -فواصل - علامات إرشادية".