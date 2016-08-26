ضبط 840 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة ، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة باب الشعرية.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والعطور بدون أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحبه وبحوزته 840 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحريرالمحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.